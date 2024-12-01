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Жених дочери Охлобыстина сбежал от нее за неделю до свадьбы

Жених дочери Охлобыстина сбежал от нее за неделю до свадьбы

Этим летом Иван Охлобыстин анонсировал свадьбу своей дочери Варвары с барбером Максимом Захаровым, но церемония не состоялась из-за того, что жених уехал за неделю до планированного события, оставив невесту.

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