Жених дочери Охлобыстина сбежал от нее за неделю до свадьбы

Этим летом Иван Охлобыстин анонсировал свадьбу своей дочери Варвары с барбером Максимом Захаровым, но церемония не состоялась из-за того, что жених уехал за неделю до планированного события, оставив невесту.
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