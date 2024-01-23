Безвозмездные сборы с бизнеса в бюджет с начала года достигли 13,5 млрд рублей

С начала 2024 года в казну поступило 13,5 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, что в шесть раз превышает годовой прогноз в 2,1 млрд, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на данные госпортала "Электронный бюджет".