Безвозмездные сборы с бизнеса в бюджет с начала года достигли 13,5 млрд рублей

С начала 2024 года в казну поступило 13,5 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, что в шесть раз превышает годовой прогноз в 2,1 млрд, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на данные госпортала "Электронный бюджет".
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