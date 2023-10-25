В стране НАТО произошел взрыв на крупнейшем заводе боеприпасов

На крупнейшем заводе по производству боеприпасов в Болгарии произошел взрыв, сообщает телеканал БНТ. Как указали в правоохранительных органах, причиной детонации стали технические неполадки с машинным прессом во время работы со взрывчатыми веществами.
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