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Массированная атака БПЛА, уничтожен украинский МиГ-29 с комплектом бомб, «Герани» научились поражать высокозащищенные объекты врага, удары по Украине на сегодня, 6 декабря

Массированная атака БПЛА, уничтожен украинский МиГ-29 с комплектом бомб, «Герани» научились поражать высокозащищенные объекты врага, удары по Украине на сегодня, 6 декабря

Массированная атака БПЛА, уничтожен украинский МиГ-29 с комплектом бомб, «Герани» научились поражать высокозащищенные объекты врага, удары по Украине на сегодня, 6 декабря Юлия СоколоваВ Умани наши «Герани» разгромили военный аэродром противника.

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