В Крыму допустили самораспад Украины после завершения конфликта

Global Look Press/UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com После мирного урегулирования конфликта на Украине запустится процесс самораспада страны, заявил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии