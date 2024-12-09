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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков сделал передачу в матче с «Ютой» и получил 12 минут штрафа в концовке за стычку с Хэйтоном. У Матвея 3 броска в створ и 4 мимо за 19:07

«Филадельфия» уступила клубу из Солт-Лейк-Сити (2:4) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.  19-летний форвард выступил одним из ассистентов при шайбе Оуэна Типпета, набрав очки в 4-м матче подряд.

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