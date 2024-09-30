Правительство ответило на поручение Путина остановить инфляцию

Планируемый бюджет России на ближайшие три года ориентирован на замедление инфляции. Проект главного финансового документа страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму.
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