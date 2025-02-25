Я полюбила азербайджанца, он стесняется меня везде, мы даже в автобусе ездим раздельно. Что делать?

лл лина любимцева Что тебе делать?... ДРАПАТЬ ОТ НЕГО ПОДАЛЬШЕ!! И чем быстрее, тем лучше.

ВС Владимир Сергеев Если она от него уйдет, он ее убьет. И будет героем перед своими. Это для него важно потому, что он трус - боится осуждения своих соплеменников.