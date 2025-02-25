Avia.pro - СМИ Я, Света, стою на автобусной остановке, а мой муж Рамиль шагает в трёх метрах позади, будто я заразная.
Я полюбила азербайджанца, он стесняется меня везде, мы даже в автобусе ездим раздельно. Что делать?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Что тебе делать?... ДРАПАТЬ ОТ НЕГО ПОДАЛЬШЕ!! И чем быстрее, тем лучше.
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18 час.
ВС
Владимир Сергеев
Если она от него уйдет, он ее убьет. И будет героем перед своими. Это для него важно потому, что он трус - боится осуждения своих соплеменников.
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18 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Дело не в национальных традициях - просто он странный. Была я в Баку - совершенно светский город и страна. Женщины на равных с мужчиной. Нас как то обслуживал официант азербайджанец, так он с гордостью сказал, что у него жена русская.
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17 час.
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