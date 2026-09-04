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ЕСПЧ отказался от рассмотрения 879 индивидуальных жалоб против России

ЕСПЧ отказался от рассмотрения 879 индивидуальных жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение прекратить дальнейшее рассмотрение 879 индивидуальных жалоб, поданных против России.

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