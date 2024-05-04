Что такое неглект и как с ним бороться

Что это Виды Признаки Причины Как бороться Близкий отказывается поддерживать или не дает денег на самое необходимое, при этом запрещая зарабатывать самостоятельно? Это не просто абьюз, а пассивное насилие.
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