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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🫣Китайские машины начали умирать из-за низкого качества бензина. Число обращений в сервисы от владельцев Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour выросло в 6 раз, пишет Mash.

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