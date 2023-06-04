Беспилотник сбили на севере Крыма

На севере полуострова Крым был сбит беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел у города Джанкой, советник главы администрации республики Олег Крючков в официальном Telegram-канале.
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