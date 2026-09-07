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Аргументы и Факты

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Мост между Россией и КНДР получит имя советского офицера Якова Новиченко

Мост между Россией и КНДР получит имя советского офицера Якова Новиченко

Министр транспорта РФ Андрей Никитин в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил, что мост, соединяющий Российскую Федерацию и Корейскую Народно-Демократическую Республику, будет назван в честь Якова Новиченко.

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