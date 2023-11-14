Компьютерная томография увеличивает опасность развития рака крови Исследование учёных Instituto de Salud Global Barcelona (Испания), опубликованное на портале Nature Medicine, основанное на анализе данных одного млн пациентов, выявило связь между обследованием компьютерной томографией (КТ) и увеличением опасности развития рака крови.
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