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Иудушка из «дочки» «Газпрома»: Русского мира не должно быть от Финляндии до Закавказья

Иудушка из «дочки» «Газпрома»: Русского мира не должно быть от Финляндии до Закавказья

Сидевший за взятки и амнистированный президентом Белоруссии бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико хотел бы видеть свою страну «безъядерной и нероссийской».

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