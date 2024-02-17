«Селтикс» в этом сезоне сопровождает съемочная бригада, чтобы снять сериал в стиле «Последнего танца»

О выступлении команды в нынешнем чемпионате планируется сделать сериал в стиле «Последнего танца». «Официально сообщить пока не о чем, но мы работаем над многосерийным документальным сериалом высочайшего качества, похожим, надеюсь, на «Последний танец».
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