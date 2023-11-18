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Из колонии строгого режима освободился исполнитель заказных убийств по прозвищу Саша Солдат

Из колонии строгого режима освободился исполнитель заказных убийств по прозвищу Саша Солдат

Один из самых известных преступников 90-х и участник Ореховской ОПГ Александр Пустовалов вышел на свободу18 ноября из колонии строгого режима в посёлке Монино освободился один из самых известных убийц 90-х Александр Пустовалов.

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