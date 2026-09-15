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Адвокат Ермолов: номинальному работнику может грозить уголовное дело

Адвокат Ермолов: номинальному работнику может грозить уголовное дело

Член Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Московской области Илья Ермолов предупредил об опасности соглашения на фиктивное трудоустройство, при котором человек получает зарплату, фактически не выполняя работу, а большую часть денег передаёт организатору схемы.

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