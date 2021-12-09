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ЧЕРДАНЦЕВ: При нашем лимите ни одна российская команда никогда не сможет выходить из групп в Лиге чемпионов. Боюсь, у этой задачки нет решения

ЧЕРДАНЦЕВ: При нашем лимите ни одна российская команда никогда не сможет выходить из групп в Лиге чемпионов. Боюсь, у этой задачки нет решения

«Думаю, «Зенит» из своей группы в Лиге чемпионов выжал максимум. Пять голов в совокупности в ворота таких команд, как «Ювентус» и «Челси», - отличный результат, - считает комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

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