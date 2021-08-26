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Известные танцоры. Дай Айлянь

Известные танцоры. Дай Айлянь

Дай Айлянь - танцовщица и хореограф, которая родилась в 1916 году в Тринидаде. Она училась в течение 1930-х годов в Великобритании и работала в Китае с 1940 года, где сыграла очень важную роль во внедрении принципов и изучении западного балета.

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