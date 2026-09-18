Бывший заключенный подал в суд на ФСИН из‑за пошлого юмора и плохой воспитательной работы

Осужденный критиковал номера по мотивам Comedy Club и вечер к юбилею Андерсена 60-летний россиянин, отбывший два с половиной года в колонии ИК‑6, потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний моральную компенсацию за некачественную воспитательную работу и оскорбительный тюремный юмор.