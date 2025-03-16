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Пожилая женщина видела выход только в своей смерти: «Света нет, воды нет… Холодно, я думаю, хоть бы скорее я умерла и не мучилась» ©

Пожилая женщина видела выход только в своей смерти: «Света нет, воды нет… Холодно, я думаю, хоть бы скорее я умерла и не мучилась» ©

«А я жду покушать, да смерти»: бойцы батальона «Питерского» спецназа «Ахмат» в освобожденной Мартыновке Курской области нашли предсмертный дневник одной из погибших жительниц.

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