Главный конструктор рассказал об особенностях пулемета РПЛ-20

Первая партия пулеметов РПЛ-20 для поставок в войска готова. Оружие отличается легкостью, компактностью и предназначено для огневой поддержки штурмподразделений, ведения эффективной стрельбы из неустойчивых положений, например в ограниченном пространстве, гористой и лесистой местности.
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