Главный конструктор рассказал об особенностях пулемета РПЛ-20

Первая партия пулеметов РПЛ-20 для поставок в войска готова. Оружие отличается легкостью, компактностью и предназначено для огневой поддержки штурмподразделений, ведения эффективной стрельбы из неустойчивых положений, например в ограниченном пространстве, гористой и лесистой местности.