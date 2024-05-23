В «Сириусе» наладят выпуск уникальных лекарств

Федеральная территория «Сириус» Стало известно о том, что федеральная территория «Сириус» выбрана в качестве площадки для размещения специализированной производственной аптеки, которая с осени этого года начнет выпуск индивидуальных под каждого больного препаратов, в том числе лекарства, применяемые в терапии редких болезней.
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