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  • ONIX
    Хотелось бы послушать и иную сторону,а то автор,дабы нагнать пургу, приплел кучу историй не касающихся дела. Ну и кон...Бывшая обнаглела....
  • карюкалов вячеслав
    Много связано с воспитанием.А как же мозг муж...
  • карюкалов вячеслав
    Вся соль в этом.А как же мозг муж...

Бывшая обнаглела. Работать не хочет, и детьми прикрывается

Бывшая обнаглела. Работать не хочет, и детьми прикрывается

Морена, для чего биологические отцы, которым абсолютно неинтересно, что ели их дети, и насколько дети в безопасности, очень любят выставлять фото детей у себя на страницах в соцсетях? Причем таскают эти фото с открытых страниц детей? Что за парадокс такой – забота и любовь напоказ, а в реальности даже путают кто именно на фото (у нас вот был смешной случай, когда наш папаша перепутал и выставил фото ребенка даже не своего, а с похожей прической)?И самое странное, таких папашек даже находятся поддерживающие, у нас вот папашка жалуется, что бывшая обнаглела, поскольку он платит 12 тыс.

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