В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести на рассмотрение законопроект, который предполагает введение административной ответственности за унижение чести и достоинства медицинских работников в процессе выполнения ими своих обязанностей.
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