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Катя Хлебникова: «Слова имеют цену»

Катя Хлебникова: «Слова имеют цену»

Что такое слово? Выведенные на бумаге буквы, сказанная в мир фраза, или… что-то большее? Имеют ли слова ценность и какую цену готовы им назначить мы? Свои личные ответы на эти вопросы предлагают найти новосибирцам, став полноправными участниками иммерсивного творческого вечера новосибирской поэтессы Кати Хлебниковой, который пройдет 8 сентября.

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