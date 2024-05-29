В Петербурге выясняют обстоятельства смерти двух студентов лицея

Их тела обнаружили в квартире на улице Софьи Ковалевской Следственным отделом по Калининскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.