Минпросвещения: порядок проведения Всероссийской олимпиады изменится

Контроль за региональными уровнями проведения Всероссийских олимпиад школьников теперь будет строже — они будут проходить по типу государственной итоговой аттестации с соответствующим контролем и проверками, сообщает RT со ссылкой на замминистра просвещения Ольгу Колударову.
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