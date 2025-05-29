Минпросвещения: порядок проведения Всероссийской олимпиады изменится

Контроль за региональными уровнями проведения Всероссийских олимпиад школьников теперь будет строже — они будут проходить по типу государственной итоговой аттестации с соответствующим контролем и проверками, сообщает RT со ссылкой на замминистра просвещения Ольгу Колударову.