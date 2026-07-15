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Трейлер фильма «Рокки – это я» о Сильвестре Сталлоне

Вышел трейлер фильма «Рокки – это я» Питера Фаррелли, режиссера «Зеленой книги». Фильм рассказывает о Сильвестре Сталлоне, который, будучи неизвестным актером, добивался права продать сценарий фильма о молодом боксере и сыграть в нем главную роль.

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