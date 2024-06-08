«Дукалис» Селин призвал Пугачеву и Михайлова прекратить публичные перепалки и подумать о Боге

МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. Заслуженный артист РФ Сергей Селин, сыгравший роль Дукалиса в «Улицах разбитых фонарей», обратился к звездам шоу-бизнеса с просьбой прекратить публичные перепалки и подумать о Боге.
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