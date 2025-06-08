Средствами ПВО уничтожен 61 беспилотник над восьмью регионами России

Алексей Коновалов/ТАСС Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 8 июня перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат над восьмью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
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