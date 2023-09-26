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Пекин (ATP). Медведев сыграет с Полом, Рублев – с Норри, Хачанов может выйти на Алькараса

Карлос Алькарас посеян под первым номером и сыграет с квалифаером. Карен Хачанов встретится с Лоренцо Музетти, победитель выйдет на Алькараса.

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