На Сахалине будут развивать автотуризм

Власти обещают, что автотуристам станет комфортнее путешествовать по Сахалину благодаря новой государственной программе, рассчитанной до 2035 года Особое внимание в программе уделяется развитию телекоммуникаций – путешественники должны иметь бесперебойный доступ к мобильной связи и интернету на случай непредвиденных ситуаций.
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