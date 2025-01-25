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На Сахалине будут развивать автотуризм

На Сахалине будут развивать автотуризм

Власти обещают, что автотуристам станет комфортнее путешествовать по Сахалину благодаря новой государственной программе, рассчитанной до 2035 года Особое внимание в программе уделяется развитию телекоммуникаций – путешественники должны иметь бесперебойный доступ к мобильной связи и интернету на случай непредвиденных ситуаций.

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