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Как понять, что мужчина не собирается на вас жениться

Как понять, что мужчина не собирается на вас жениться

Большинство женщин мечтает о свадебной церемонии со своим избранником. Однако что делать, если партнёр не проявляет инициативы с предложением руки и сердца? Следует ли ожидать от него серьёзного шага? Может быть, он из тех, кто вообще никогда не собирается вступать в брак? Вот пять фраз, которые выдают мужчину, который не собирается жениться: “Та девушка очень .

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