Авторам The Wayward Realms удалось собрать необходимую сумму денег на разработку В к...

Авторам The Wayward Realms удалось собрать необходимую сумму денег на разработкуВ конце прошлого месяца независимая студия OnceLost Games вышла на Kickstarter с целью собрать денег для полноценной разработки The Wayward Realms.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)