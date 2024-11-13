Модные шубы зимы 2025: советы стилиста, с чем и как носить

Фото: Соцсети Шуба когда-то была предметом мечтаний, показателем престижного статуса и благополучия. В наши дни все гораздо проще — хотя бы потому, что в этом сезоне снова в тренде шубы из эко-меха, при производстве которых не пострадал ни один зверь.
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