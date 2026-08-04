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Сложные признания Катерины Ковальчук: почему свадьбе с Харламовым предшествовали расставания и как актриса нашла знаменитую сестру

Сложные признания Катерины Ковальчук: почему свадьбе с Харламовым предшествовали расставания и как актриса нашла знаменитую сестру

Брак Катерины Ковальчук и Гарика Харламова со стороны кажется гармоничным: супруги часто выходят в свет, а мама шоумена открыто восхищается невесткой.

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