Время узнать правду!ПолитикаШесть часов на победу России в войне с Украиной? Слишком много Горячие комментарии читателей к заметке в болгарской газете "Факти" разошлись по страницам других СМИ.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerА простая мысль о том, что вместо войны можно просто одномоментно прекратить ВСЕ торговые связи с Шумерией, власть имущим в России в головы не приходила?. Ну и заодно "попросить" всех шумеров из России на историческую родину.ИванИстория это ВОЙНА!ИванБОБорис ОсиповКомментировать
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