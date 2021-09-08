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Шесть часов на победу России в войне с Украиной? Слишком много

Шесть часов на победу России в войне с Украиной? Слишком много

Горячие комментарии читателей к заметке в болгарской газете "Факти" разошлись по страницам других СМИ.

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Traveller
А простая мысль о том, что вместо войны можно просто одномоментно прекратить ВСЕ торговые связи с Шумерией, власть имущим в России в головы не приходила?. Ну и заодно "попросить" всех шумеров из России на историческую родину.
Иван
История это ВОЙНА!
Иван
Борис Осипов

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