НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Камилә Вәлиева нейтраль статус алды

Халыкара тимераякта шуучылар берлеге тагын 14 Россия фигуристына нейтраль статус (AIN2) бирде, алар арасында 2022 елгы Олимпиаданың көмеш призеры Александра Трусова (Игнатова), юниорлар арасында дөнья чемпионы Камилә Вәлиева һәм 2026 елгы Олимпия уеннарында катнашучы Петр Гуменник бар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии