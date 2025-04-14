Депутат Гаврилов предупредил россиян об аферах с пенсионными баллами

Мошенники начали обманывать россиян за счет путаницы вокруг пенсионных баллов. Об этом предупредил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, слова которого 14 апреля приводит NEWS.
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