Госдума утвердила кандидатуры на должности четырех вице-премьеров и министра транспорта России. Кандидатура Олега Кожемяко утверждена на должность зампреда правительства — полпреда президента в ДФО; Андрея Никитина — на должность зампреда правительства; Ирины Окладниковой — на должность зампреда правительства — руководителя аппарата правительства; Антона Силуанова — на должность зампреда правительства — министра финансов.