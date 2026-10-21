Госдума утвердила кандидатуры на должности четырех вице-премьеров и министра транспорта России. Кандидатура Олега Кожемяко утверждена на должность зампреда правительства — полпреда президента в ДФО; Андрея Никитина — на должность зампреда правительства; Ирины Окладниковой — на должность зампреда правительства — руководителя аппарата правительства; Антона Силуанова — на должность зампреда правительства — министра финансов.
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