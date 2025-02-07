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Европейцы на стороне русской армии: МИД Финляндии сделал неожиданное заявление

Европейцы на стороне русской армии: МИД Финляндии сделал неожиданное заявление

Царьград ФОТО: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress Министерство иностранных дел Финляндии сделало неожиданное заявление об участие своих граждан в спецоперации.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Из них после присоединения Финляндии к России, будем выбирать губернатора Финляндский области, только и всего.
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