Франция готовится к войне с Россией?

После того как Россия запустила баллистическую ракету средней дальности по военно-промышленному комплексу «Юймач» в Днепропетровске, в политическом и медийном пространстве развернулась активная деятельность.
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