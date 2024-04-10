В Петербурге 12 апреля проведут 60 операций по замене хрусталика глаза блокадникам и ветеранам

Реабилитационный период успеет закончиться к 9 мая В Санкт-Петербургском филиале НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени Академика Фёдорова в преддверии Дня Победы офтальмологи проведут единовременно 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте блокадникам и ветеранам: среди них – деятели искусства, ученые и педагоги.