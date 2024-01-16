Инфляция в Челябинской области превысила семь процентов

Потребительские цены выросли на Южном Урале за год на 7,3%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен на все товары и услуги в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года составил в Челябинской области 100,8%.
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