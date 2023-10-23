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RT Russia

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Юрист Соловьёв оценил идею горячей линии для защиты пенсионеров от мошенников

Юрист Соловьёв оценил идею горячей линии для защиты пенсионеров от мошенников

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством.

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