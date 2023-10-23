Юрист Соловьёв оценил идею горячей линии для защиты пенсионеров от мошенников

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством.