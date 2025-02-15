Аферист из Ингушетии задержан оперативниками уголовного розыска за продажу лизингового автомобиля гражданину Казахстана

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Ингушетия в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Малгобека 1989 года рождения, подозреваемого в мошенничестве в отношении 32-летнего гражданина Республики Казахстан.
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