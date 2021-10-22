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10 000 мА•ч, NFC, IP69K и беспроводная зарядка — за 160 долларов. Распаковка, комплект поставки и особенности смартфона Ulefone Power Armor 14

10 000 мА•ч, NFC, IP69K и беспроводная зарядка — за 160 долларов. Распаковка, комплект поставки и особенности смартфона Ulefone Power Armor 14

Недавно стартовал приём предварительных заказов на недорогой неубиваемый смартфон Ulefone Power Armor 14, а теперь производитель опубликовал видеоролик, в котором нам демонстрируют распаковку, комплект поставки и особенности нового телефона.

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