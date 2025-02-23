Янг процитировал Моуринью после падения и отмены пенальти против «МЮ»: «Я предпочитаю не говорить. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы»

«Эвертон» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 26-м туре АПЛ. На 93-й минуте защитник «ирисок» Янг, ранее игравший за «Юнайтед», рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник «МЮ» Маттейс де Лигт.